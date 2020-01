Dalla Spagna: la Roma insiste e si avvicina a Perez. La richiesta del Barça

La Roma insiste e si avvicina sempre più a Carles Perez, esterno offensivo di piede mancino di proprietà del Barcellona. Come riferisce il Mundo Deportivo, i due club stanno lavorando per trovare un’intesa definitiva sulla formula. La richiesta del Barça è di poter mantenere in parte il controllo del calciatore e avere il diritto di recompra sul cartellino. Il classe 1998, prodotto della Cantera blaugrana, è cercato anche da Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Siviglia, ma la Roma ora è vicina al traguardo.

Foto: Mundo Deportivo