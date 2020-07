Secondo l’edizione odierna di “As”, la Juventus sarebbe vicina all’ingaggio di Raul Jimenez. Per lasciar partire l’attaccante messicano il Wolverhampton chiederebbe 80 milioni di euro. I bianconeri sarebbero disposti a sborsare circa 50 milioni, ma i margini per la trattativa ci sono. Con i Wolves, Jimenez ha segnato 42 reti in 96 presenze.

Foto: Wolverhampton Foto Medium