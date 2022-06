Dalla Spagna: Koundé vuole il Barcellona, si raffredda la pista Chelsea

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo Koundé vuole il Barcellona e i granata vogliono lui. Il difensore centrale del Siviglia è il preferito di Xavi Hernandez, che ha reso noto alla società di volere il 23enne. Nel caso in cui l’operazione non dovesse andare in porto, quella di Koulibaly, difensore del Napoli, rimane una pista viva.

Dall’altra parte Koundé dà priorità proprio al Barcellona nonostante le richieste in Premier League: Newcastle e Chelsea sarebbero infatti disposte a pagare la clausola di 90 milioni. Data la situazione economica del Barcellona, però, l’accordo tra i due club spagnoli potrebbe essere trovato con uno sconto da parte del Siviglia.

Foto: Instagram ufficiale di Koundé