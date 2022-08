Dalla Spagna: Koundé, registrazione tra oggi e domani

Stando a quello che riporta Mundo Deportivo, Xavi vuole contare su Jules Koundé per la partita di domenica, al Camp Nou, contro il Valladolid. I Blaugrana stanno cercando di velocizzare le uscite per far spazio al difensore centrale francese. LaLiga, dopo i vari colloqui con il club catalano, si aspetta che il Barça invii tutta la documentazione per registrare finalmente Kouné oggi o, al massimo domani.

In questo modo Xavi vedrà ampliata la sua difesa. Nelle prime due giornate, infatti, sono stati schierati, al centro della difesa, Andreas Christensen ed Eric Garcia, fuori invece Gerard Hammered che non ha giocato nemmeno un minuto.

L’esordio di Koundé, costato 50 milioni, sarà quindi domenica contro il Valladolid.

Foto: Twitter Barcellona