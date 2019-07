Dalla Spagna: Kjaer in uscita dal Siviglia, ora il Fenerbahce accelera

Simon Kjaer resta sempre in uscita dal Sivglia. Il difensore centrale classe ’89 potrebbe presto dire addio al club andaluso, club nel quale milita dal 2017: secondo quanto conferma la stampa spagnola, in particolare El Desmarque, in pole per il danese c’è il Fenerbahce, che nelle ultime ore ha accelerato i contatti per riportare Kjaer in Turchia. L’ex Roma e Palermo già in passato ha infatti vestito la maglia della squadra di Istanbul.

Foto: Twitter personale Kjaer