Dalla Spagna: Kanté prossimo a lasciare il Chelsea. Il suo futuro è al Barcellona

Importante indiscrezione di mercato che trapela dalla Spagna, da più fonti. Secondo “Sport” e “AS”, il centrocampista francese del Chelsea, N’Golo Kanté sarebbe interessato a trasferirsi al Barcellona la prossima estate. Il francese ha il contratto in scadenza nell’estate 2023 e vorrebbe cercare di chiudere l’accordo con i catalani già nella finestra invernale del calciomercato.

Kanté , classe 1991, ha saltato i Mondiali in Qatar con la Nazionale francese per infortunio, ora vuole una nuova esperienza per questa fase finale della sua carriera.

Foto: twitter Chelsea