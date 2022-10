In questi giorni, dalla Spagna, si è sempre più parlato di un interessamento da parte del Barcellona per Jorginho. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Sport, il calciatore del Chelsea, che sarebbe disposto anche a trasferirsi a parametro zero a fine stagione, non prenderà una decisione sul suo futuro finché non ascolterà la proposta in arrivo dal club catalano

Foto: Twitter Chelsea