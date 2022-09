Stando a quanto riportato da Sport.es, Jordi Alba rimarrà blaugrana Il terzino trentatreenne vuole continuare a difendere la maglia del Barcellona nonostante il poco utilizzo in queste prime giornate. L’arrivo di Balde ha ridotto il suo minutaggio in campo ma il catalano non sembra intenzionato a cambiare aria, almeno in questa finestra di mercato.

Foto: Twitter Barcellona