Dalla Spagna: Joao Felix vorrebbe lasciare l’Atletico

L’avventura tra Joao Felix e l’Atletico Madrid sembra giunta ai titoli di coda. Il calciatore portoghese, secondo quando riportato da As, sarebbe scontento a Madrid, motivo per cui una cessione del classe ’99 potrebbe accontentare tutti. L’ex Benfica è arrivato alla corte di Simeone nel 2019, ma Joao Felix non è riuscito mai ad esprimere tutto il suo potenziale, probabilmente penalizzato dal gioco difensivo e schematico del Cholo. Le trattative per l’addio non saranno di certe facili, visto che i biancorossi vorrebbero rientrare della cifra spesa tre anni fa, ovvero 120 milioni, importo che potrebbe far allontanare molte pretendenti. Foto: Twitter Atletico