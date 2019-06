Dalla Spagna: Joao Felix verrà ufficializzato dall’Atletico a luglio

Manca solo l’ufficialità a sancire l’accordo Benfica-Atletico Madrid per Joao Felix. Il passaggio conclusivo sulla trattativa, però, arriverà soltanto a luglio. Come rivela AS, infatti, il gioiellino portoghese verrà ufficializzato soltanto a luglio dai colchoneros. La motivazione è di natura economica, ed è legata al bilancio del club di Lisbona. Nell’esercizio che va dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, infatti, la squadra lusitana ha incassato 123 milioni di euro. Per questo, i 120 milioni di euro di clausola rescissoria che l’Atletico pagherà per assicurarsi Joao Felix faranno molto comodo al club portoghese in vista del bilancio relativo al 2019/2020.

Foto Marca