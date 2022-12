Dalla Spagna, Isco vicino alla rescissione con il Siviglia

Secondo quanto riporta “As”, l’ex centrocampista del Real Madrid , Isco, è già pronto all’addio al Siviglia, dopo la sua firma in estate. Il centrocampiosta spagnolo avrebbe avuto dei diverbi con il direttore sportivo Monchi. Nonostante le buone prestazioni del calciatore in questa prima parte di stagione con 1 gol e 3 assist in 19 partite, si interrompe bruscamente il rapporto con il club andaluso.

Si attende solo l’annuncio ufficiale, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo.

Foto: twitter Siviglia