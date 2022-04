Dalla Spagna: Isco vede di buon occhio la possibilità Betis

Dopo nove stagioni, sembra oramai essere giunta al capolinea l’esperienza di Isco con il Real Madrid. L’estroso classe ’92 ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità dopo le incertezze che ne stanno caratterizzando l’epilogo con i Blancos e, scrive AS, una pista da seguire con attenzione è quella che porterebbe l’ex Malaga a vestire la casacca del Betis. Isco stima il tecnico Pellegrini, con il quale potrebbe ritrovare il suo miglior calcio. Gli andalusi, frschi di vittoria in Coppa del Re, avranno comunque bisogno di importanti entrate – derivanti da cessioni milionarie o dalla qualificazione in Champions League – per poter finanziare l’eventuale approdo del calciatore, dato il notevole ingaggio che percepisce.

Foto: sito ufficiale Real Madrid