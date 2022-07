Dalla Spagna: Isco sempre più vicino alla Roma, chiusura a un passo

Dopo i rumors delle scorse settimane, arrivano altre conferme dalla Spagna sul trasferimento di Isco alla Roma. Secondo AS i giallorossi sono pronti a chiudere, sfruttando gli eccellenti rapporti con Jorge Mendes, al punto che la definizione della trattativa sarebbe prevista già per la prossima settimana. Ricordiamo che Isco si è liberato dal Real e sarebbe il secondo colpo della Roma a parametro zero, dopo quello già perfezionato con Matic.

Foto: Twitter Real