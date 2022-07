Dalla Spagna: intreccio di mercato tra Barcellona e Chelsea

Il Barcellona e il Chelsea sono due tra le squadre più attive sul mercato. I blaugrana hanno in Lewandowski il fiore all’occhiello di questa campagna acquisti, mentre Koulibaly è sicuramente l’uomo copertina dei blues. Tra le due squadre pero non scorre buon sangue e secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Chelsea è pronto a fare lo sgambetto agli spagnoli. Il motivo è Jules Koundé del Siviglia a lungo corteggiato da Tuchel e compagni che sembravano quasi aver chiuso per l’acquisto del francese. Nelle ultime ore però il Barcellona si è inserito nella trattativa e sembrerebbe aver strappato il sì del calciatore e della dirigenza. Questo ha creato un intreccio niente male. Azpilicueta obiettivo numero uno per la difesa del Barcellona, ora non verrà più ceduto dal Chelsea che considera un affronto l’acquisto di Koudé.

Foto: Twitter Siviglia