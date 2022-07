Dalla Spagna: Fiorentina interessata a Riqui Puig del Barcellona

Riqui Puig è il nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina. Stando a quanto raccolto da Relevo, tra i tanti club interessati al mediano del Barcellona ci sarebbero anche i viola. Al momento, però, il Benfica rimane in pole per il centrocampista classe ’99, in quanto il giocatore proveniente da La Masia avrebbe messo il club portoghese in cima alle sua preferenze. Nei prossimi giorni è prevista la decisione del giocatore, vista l’ormai prossima scadenza del contratto con i blaugrana (giugno 2023).

Foto: Instagram Puig