Dalla Spagna: Inter unico club già svincolato dalla Superlega

Il tema Superlega è tornato nelle ultime ore alla ribalta, con Andrea Agnelli che ne ha parlato quest’oggi al Financial Times Forum. Delle 12 squadre annunciate per la Superlega, solo 11 avrebbero un vincolo sempre col progetto del quale ha parlato anche oggi . Lo scrive Cadena Cope, affermando come l’Inter si sarebbe già totalmente svincolata: nel contratto avrebbe avuto una clausola che le avrebbe permesso di liberarsi senza l’appoggio di tutti i suoi sponsor.

FOTO: Twitter Inter