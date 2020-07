Dalla Spagna: Inter e Milan sulle tracce di James Rodriguez

Secondo quanto riportato in Spagna da El Chiringuito, sarebbe forte l’interesse di Milan e Inter per James Rodriguez. Il colombiano è in uscita dal Real Madrid e dopo le voci dello scorso anno, che lo ritenevano vicino al Napoli, viene nuovamente accostato ad una società italiana. Si profila dunque un vero e proprio derby di mercato per il calciatore madrileno, richiesto anche da Benfica e Manchester United. A El Chiringuito sono convinti: “Se un club si presenta dal Real con 32 milioni di euro, l’affare si chiude”.

Foto: james rodriguez real madrid foto marca