Dalla Spagna: Inter e Barcellona valutano lo scambio Correa-Depay

Non soltanto le manovre in corso che coinvolgono Franck Kessié e Marcelo Brozovic, dalla Spagna è arrivata un’altra indiscrezione da una fonte attendibile, Jijantes. L’operazione può andare avanti solo se il centravanti olandese del Barça dovesse dare il via libera allo scambio. Ricordiamo che Depay è stato sondato anche dall’Atletico Madrid per sotituire Joao Felix passato al Chelsea. Ma è giusto precisare che Depay ha un ingaggio pesante da dieci milioni e mezzo l’anno lordi, circa 870mila euro al mese.

Foto: Twitter Barcellona