Dalla Spagna: il Verona vicino a chiudere per Mboula del Maiorca

Secondo quanti riportato dall’autorevole fonte spagnola, Marca, il Verona sarebbe vicino a concludere una operazione in entrata per quanto riguarda l’attacco. Gli scaligeri sarebbero molto vicini a Jordi Mboula, il quale è appena rientrato al Maiorca dopo quest’ultima annata tra le fila del Racing Santander, con cui ha totalizzato 35 presenze e 6 gol in Segunda Division. Il Verona avrebbe già un accordo con il calciatore, ora devono mettersi d’accordo i due club, ma la distanza è minima.

Foto: logo Verona