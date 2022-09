Il Valencia non considera Carlos Soler venduto, questo è quello che trapela dalla Spagna. Il PSG, dal quale il Valencia aveva ricevuto un’offerta per il centrocampista, ha cambiato formula e proposto un prestito con opzione di riscatto. Il club spagnolo rifiuta questa possibilità e assicura che non la accetterà in nessun caso.

Foto: Twitter Soler