Dalla Spagna: il Valencia punta Rafa Mir del Siviglia come principale obiettivo

Il Valencia ha Rafa Mir come obiettivo principale per rafforzare la linea d’attacco la prossima stagione. Ne dà notizia Marca. L’attaccante non è apprezzato da José Luis Mendilibar, tecnico del Siviglia, la sua attuale squadra e così sia il club vincitore dell’ultima Europa League che il giocatore cercano una via d’uscita che soddisfi entrambe le parti. Il club sivigliano è disposto a far partire il giocatore in prestito ma vuole inserire una quota di prestito o una clausola di acquisto, per avere un ritorno sull’operazione. La punta, formatosi nelle giovanili del Valencia, ha un contratto fino al 2027 con il Siviglia, che due estati fa lo ha pagato 16 milioni di euro al Wolverhampton. Ci sono altri club che hanno chiesto direttamente al Siviglia di proporlo in offerta per un trasferimento -come è il caso dell’Ajax- ma il calciatore preferisce restare in Spagna e tornare al Valencia. Il tecnico diq uest’ultimi, Baraja, infatti, conosce bene Rafa Mir, che ha avuto nelle giovanili A della squadra, proprio nella sua ultima stagione nelle giovanili (2014-15). Ora il club del Mestalla ha bisogno di rinforzare l’attacco dopo le difficoltà vissute la scorsa stagione per raggiungere la salvezza, oltre a cercare una via d’uscita per Marcos André ed Edinson Cavani. Altri club della lega come Getafe o Celta hanno chiesto di Rafa Mir. Ma il suo destino sembra proprio essere il ritorno nella sua casa calcistica.

foto twitter siviglia