Il Valencia non si arrende e, secondo quanto riferisce il portale spagnolo Cadena Ser, non rinuncia a Rafinha. Il centrocampista in uscita dal Barcellona è il principale obiettivo per il centrocampo dei Murcielagos e pur di accontentare il tecnico Marcelino, la dirigenza presto presenterà un’offerta da 15 milioni. Il Valencia vuole assicurarsi l’ex Inter ed è pronto a fare sul serio.

Foto: Marca