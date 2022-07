Dalla Spagna: il Valencia non può registrare Castillejo. La Liga blocca tutto per il Fair Play Finanziario

Grana per il Valencia per l’iscrizione di Samu Castillejo per le liste della Liga Spagnola. Secondo quanto riportato da AS, le rigide regole del Fair Play Finanziario della Liga impediscono al Valencia di inserire l’ex Milan nella lista.

Il Valencia dovrà quindi cedere qualche giocatore, per rientrare nei parametri, o sperare che il problema venga risolto in qualche altro modo, come quella che porta al proprietario Peter Lim, che dovrebbe iniettare nuovi capitali nel club.

Foto: twitter Valencia