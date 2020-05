Dalla Spagna: il Valencia allo scoperto per Pezzella della Fiorentina

Il Valencia nelle scorse ore sarebbe uscito allo scoperto per German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina. Secondo quanto rivela Marca, infatti, il club spagnolo si sarebbe fatto avanti per lo specialista argentino, individuato come il rinforzo ideale per il pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Lo stesso Pezzella avrebbe contattato un amico conosciuto ai tempi del Betis per chiedere informazioni sul club detentore della Coppa del Re, in attesa di capire quali saranno le intenzioni della Fiorentina.

Foto: Twitter personale Pezzella