Dalla Spagna: il River Plate vuole riportare James Rodriguez in Argentina

Secondo il portale spagnolo “Sport“, il centrocampista colombiano James Rodriguez dopo aver rescisso con l’Olympiacos sembra essere ad un passo dal firmare con il River Plate. L’attuale allenatore Martín Demichelis secondo i rumors avrebbe contattato l’agente dell’ex Real Madrid per riportarlo in Argentina, visto che il calciatore vestiva la maglia del Banfield prima di fare il grande passo in Europa.

Foto: James Rodriguez Twitter personale