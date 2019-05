Dalla Spagna: il Real pensa a Sarabia del Siviglia

Il Real Madrid avrebbe puntato il proprio mirino di mercato su Pablo Sarabia del Siviglia. E’ questa l’indiscrezione riportata quest’oggi dai colleghi di As. Il giocatore, autore di 23 reti e 17 assist in 52 presenza nel corso di questa stagione, vedrà il proprio contratto scadere nel giugno del 2020. Secondo quanto riportato da varie fonti spagnole, la volontà del Siviglia sarebbe quella di trovare un accordo per un prolungamento ma, al momento, le due parti non hanno ancora trovato l’accordo. Il Real, nel frattempo, attende alla finestra, in attesa di sferrare l’assalto al giocatore…

Foto: Mundo Deportivo