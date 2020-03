Dalla Spagna: il Real Madrid vuole liberarsi di Bale la prossima estate

Secondo quanto riporta MARCA, il Real Madrid e Zinedine Zidane non avrebbero alcuna intenzione di trattenere Gareth Bale la prossima stagione. Infatti, nonostante ulteriori due anni di contratto, le Merengues non vorrebbero continuare a pagare 15,4 milioni di Euro a stagione il gallese. Zidane aveva promesso di rilanciarlo la scorsa estate, tuttavia, Bale non segna da settembre e non gioca da inizio gennaio. Oltretutto, una volta formalizzata la Brexit, Bale diventerà un calciatore extra-comunitario, occupando uno slot nella rosa del Real. Tuttavia, John Barnett, agente del calciatore, avrebbe già fatto sapere.

Foto: AS