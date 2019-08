Dalla Spagna: il Real Madrid vaglia Reina e Mirante per sostituire Navas

Con Keylor Navas in uscita, il Real Madrid ha incominciato a sondare alcune piste per affiancare un secondo a Courtois. Sono diversi i nomi sul taccuino degli uomini mercato dei Blancos, tutti corrispondenti a un tipo di profilo piuttosto simile: esperti, affidabili e che abbiano dimostrato di non avere particolari pretese sul minutaggio, soprattutto se in una squadra del blasone del Real. Unendo gli elenchi delle testate AS e Marca, sono sei i candidati alla maglia numero 12 dei madrileni. C’è Stekelenburg, 36enne vice di Pickford all’Everton e con un passato nella Roma. Poi due estremi del Monaco come Subasic e Benaglio, di 34 e 35 anni. È attualmente al Chelsea invece Caballero, 37enne e secondo di Kepa. Per ultime, ma non nelle gerarchie del Real Madrid, ci sono poi due piste “italiane”. La prima porta a Pepe Reina, che a 36 anni è chiuso da Donnarumma nel Milan, la seconda invece a Mirante, il quale nella passata stagione ha dimostrato di essere un portiere affidabile ma che, a 36 anni, è destinato a tornare a fare il vice di Pau Lopez alla Roma.

Foto: twitter ufficiale Milan