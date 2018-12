Dalla Spagna: il Real Madrid studia il colpo Ramsey per gennaio. Il Bayern…

Aaron Ramsey lascerà l’Arsenal a fine anno. Il centrocampista, in scadenza a giugno 2019, nelle scorse settimane ha personalmente annunciato che non rinnoverà il contratto con i Gunners, dopo un matrimonio durato quasi dieci anni. E le pretendenti, che fiutano l’affare a parametro zero, non mancano di certo: tra le tante squadre alla finestra, incluse alcune italiane , ci sono anche Bayern Monaco (nei giorni scorsi in pole), Everton, Barcellona ma occhio al Liverpool di Klopp, a caccia di un centrocampista di qualità e quantità. Intanto la stampa spagnola, in particolare Marca, fa sapere che il Real Madrid starebbe studiando il colpo Ramsey in vista dell’estate, ma non esclude un’operazione già a gennaio a prezzo di saldo.

Foto: Twitter personale Ramsey