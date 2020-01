Dalla Spagna: il Real Madrid punta tre giovani talenti del Lille

La filosofia di mercato del Real Madrid non cambierà neanche nelle prossime sessioni. La squadra spagnola punterà sui giovani talenti più promettenti, cercando di modellare nel miglior modo possibile la rosa a disposizione di Zidane. Il presidente dei Blancos avrebbe già messo nel mirino tre giocatori, tutti del Lille. Come riporta Marca, in estate Florentino Perez vorrebbe accaparrarsi le prestazioni di Boubekery Soumaré, centrocampista mediano classe 1999, Victor Osimhen, attaccante nigeriano del 1998 e Gabriel dos Santos Magalhaes, difensore brasiliano classe 1997. La priorità sarebbe rappresentata proprio dal centrocampista, con l’attaccante che invece arriverebbe solo in caso di partenza di Vinicius.