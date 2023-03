Dalla Spagna: il Real Madrid punta Gabri Veiga

Le prestazioni del giovane calciatore del Celta Vigo, Gabri Veiga, non passano inosservate. Il ventenne centrocampista spagnolo quest’anno ha avuto un’esplosione: nove reti e tre assist in venticinque partite di campionato. Un rendimento che ha acceso i radar del Real Madrid, i blancos sono pronti all’assalto. Secondo AS, il club madrileno starebbe valutando di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Una cifra, però, che ingolosisce anche altri top club in giro per l’Europa.

Foto: Veiga Instagram