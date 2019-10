Dalla Spagna: il Real Madrid pensa già al mercato, ecco i nomi sulla lista di Zidane

Il Real Madrid fatica in Champions e Zinedine Zidane avrebbe già richiesto rinforzi per gennaio. Secondo quanto riferisce il quotidiano Marca, il sogno di Zidane resta Pogba, ma vista la difficoltà di arrivare al calciatore francese, il club spagnolo starebbe seguendo due vecchi pallini: si tratta di Eriksen e Van de Beek.

Secondo il quotidiano iberico, i contatti con Eriksen sarebbero stati avviati già al termine dell’estate, il trequartista danese infatti non avrebbe rinnovato il contratto con il Tottenham proprio perché in attesa di una chiamata del Real.Occhio, però, perché sulle tracce di Eriksen – come raccontato – c’è anche la Juve. Sembrerebbe più difficile invece l’opzione Van de Beek: recentemente (leggi qui) l’olandese ha dichiarato di non voler lasciare l’Ajax a gennaio. Il Real ci proverà comunque, ma l’operazione potrebbe essere rimandata alla prossima estate.

Fonte foto: Twitter ufficiale Tottenham