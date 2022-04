Dalla Spagna: il Real Madrid pensa al futuro del centrocampo, piace Guimaraes

Modric (36), Kroos (32), Casemiro (30): l’iconico centrocampo del Real Madrid non potrà vincere anche contro il tempo. I Blancos ne sono consapevoli e, dopo l’arrivo a gennaio di Camavinga, proseguono con gli interessamenti nei confronti di probabili forze fresche per la mediana. Come scrive AS, il nuovo nome è quello di Bruno Guimaraes. Il classe ’97 è approdato pochi mesi fa al Newcastle, motivo per il quale l’eventuale trattiva – si legge – andrà impostata per il post Mondiale in Qatar, dato che la ricca compagine inglese non lascerà partire il brasiliano nella prossima sessione di mercato estiva.

Foto: De Talento