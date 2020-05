Dalla Spagna: il Real Madrid allo scoperto per Roca dell’Espanyol. Sulle cifre…

Il Real Madrid avrebbe puntato con decisione Marc Roca, talentuoso centrocampista dell’Espanyol. E’ quanto riporta il Mundo Deportivo, che svela come il classe 1996, in passato corteggiato dal Bayern, sia stato individuato dalle Merengues come alternativa ideale a Casemiro in mezzo al campo. Fino a pochi mesi fa l’Espanyol per lasciar partire Roca pretendeva il pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma – si legge – non è escluso che le pretese possano essere abbassate per rendere possibile l’opeazione.

Foto: Marca