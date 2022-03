Dalla Spagna: il PSG si è stancato di Neymar. Se ne vuole disfare in estate

Iniziano a circolare le prime voci di mercato dopo l’eliminazione del PSG dalla Champions League. Secondo El Mundo Deportivo, Neymar sarebbe uno dei principali indiziati a salutare in estate. La dirigenza qatariota al timone del club sarebbe estremamente delusa dalla stella brasiliana, a causa dei suoi continui infortuni che lo tengono fuori dal campo per mesi ogni stagione, scandali mediatici che ne minano l’immagine pubblica a livello mondiale, un ambiente famigliare conflittuale, mancanza di leadership ed una età ormai avanzata. Il PSG si è così stancato e vuole disfarsi di Neymar, già in estate.

FOTO: Twitter PSG