Dalla Spagna: il Psg piomba su Philipp Max dell’Augsburg. E il Barcellona…

Il Psg è a caccia di un laterale mancino. Nelle ultime ore, secondo quanto si legge tra le colonne di Marca e Sport, il club francese sarebbe uscito allo scoperto per Philipp Max, classe 1993 di proprietà dell’Augsburg e valutato oltre 20 milioni. La società di Al-Khelaifi ha mosso i primi passi, con il tecnico Tuchel che avrebbe avuto un contatto diretto con il giocatore. Max è seguito con attenzione anche dal Barcellona, ma ora i blaugrana vogliono andare fino in fondo per Junior Firpo del Betis, operazione vicina alla definizione.

Foto: sito ufficiale Bundesliga