Dalla Spagna: il PSG interessato a Kang In Lee

Sono molte le grandi squadre interessate a Kang In Lee, versatile centrocampista 22nne sudcoreano del Mallorca. Secondo Marca tuttavia chi sarebbe ora particolarmente interessato è il PSG. La squadra francese e, più nello specifico, il direttore sportivo Luis Campos sarebbero da tempo alle spalle del giocatore. Con sei gol e sei assist in Prima Divisione, Kang-In Lee è diventato uno dei giocatori più attraenti in questo mercato. Si è rivelato un tassello fondamentale per la squadra di Javier Aguirre e per la salvezza degli isolani. Campos e il DS del Maiorca Pablo Ortells starebbero negoziando l’operazione da settimane. Sul tavolo c’è la possibilità di un trasferimento. Ortells avrebbe tentato senza successo di inserire nella trattativa un giocatore della squadra parigina. Dal PSG assicurano a Kang-In Lee un posto in prima squadra e l’opportunità di giocare una competizione europea in una delle grandi. A Marca sostengono che la quotazione di partenza del centrocampista era di circa 17 milioni la scorsa estate, ma è schizzata alle stelle a circa 25 milioni di euro dopo la grande stagione con il Maiorca. In ogni caso si tratterà di un grande affare per loro: il giocatore era arrivato a parametro zero dal Valencia appena due anni fa.

Fonte Foto: Pagina Facebook Mallorca