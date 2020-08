Dalla Spagna: il PSG chiede informazioni per Vinícius Júnior

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Marca, il Paris Saint Germain sarebbe seriamente interessato a Vinicius Junior. Il calciatore classe 2000 non è stato impiegato nella gara di ieri sera contro il Manchester City, che è valsa l’eliminazione dei blancos. Il club madrileno ha ribadito a più riprese che Vinicius non è in vendita. Intanto il Psg prende informazioni.

Foto: Twitter personale