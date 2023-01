Dalla Spagna: il Nottingham Forest fa sul serio per Keylor Navas. Il PSG chiede 5 milioni per liberarlo

L’infortunio di Dean Henderson ha costretto il Nottingham Forest a tornare sul mercato per cercare un portiere a cui affidare la propria porta. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il club inglese avrebbe virato con forza su Keylor Navar, da quest’estate in uscita dal Paris Saint–Germain, che chiede cinque milioni per liberarlo a gennaio. Il Nottingham si è detto molto interessato e lo stesso Navas sarebbe aperto ad una avventura in Premier League. Da registrare la concorrenza di Leicester e Bournemouth, ma il Nottingham sembra deciso per l’offensiva.

Foto: Instagram Keylor Navas