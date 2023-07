Dalla Spagna: il Marsiglia interessato a Thierry Correia del Valencia

Determinato a rafforzarsi nel settore difensivo, l’Olympique de Marseille segue da qualche settimana Thierry Rendall Correia, ala destra portoghese del Valencia CF. Interesse confermato questo sabato da Radio Valencia, secondo cui Pablo Longoria, Direttore Sportivo dei transalpini, vorrebbe arruolarlo come riserva di Jonathan Clauss. Secondo le ultime informazioni dei media spagnoli, i vertici della compagine dei focesi non vorrebbero sbancare per acquistare Correia. Non vorrebbero spendere più di 4,3 milioni di euro per il valenciano. Sotto contratto fino al 2026 al Mestalla, il giocatore di 24 anni era costato al Valencia 12 milioni di euro nel settembre 2019, quando venne prelevato dallo Sporting Lisbona e firmò una clausola rescissoria dal valore di 100 milioni. Nell’ultima stagione ha comunque giocato 27 partite con gli Andalusi.

Foto: Wikipedia