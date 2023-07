Dalla Spagna: il Manchester City si interessa a De Jong

L’indiscrezione è di Marca: Pep Guardiola sa che deve rafforzare la sua squadra per mantenere il livello della scorsa stagione e lottare di nuovo per tutti i titoli. La partenza di Gündogan per il Barcellona costringe a cercare un centrocampista e il primo nome riguarderebbe proprio la Catalogna: Frenkie de Jong, giocatore che sarebbe molto gradito a Pep. Tuttavia, finora non c’è stata alcuna offerta formale ai blaugrana per il regista 26nne approdato in Spagna dall’Ajax nel 2019 per 75 milioni di euro più una decina di bonus.

Foto: Instagram De Jong