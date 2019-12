Dalla Spagna: il Lione all’assalto di Lemar, ma l’Atletico spara alto

Thomas Lemar è uno degli obiettivi del Lione in vista della prossima sessione invernale. Il 24enne esterno offensivo dell‘Atletico Madrid piace a tanti club europei, ma il club francese ha mosso i passi più importanti per convincere il diretto interessato. Operazione, comunque, che non si preannuncia semplice considerato che l’Atletico chiede circa 70 milioni di euro per liberare il classe ’95, come rivela il quotidiano AS.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid