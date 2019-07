Dalla Spagna: il Getafe punta Iturraspe, può arrivare a zero

Ander Iturraspe è uno degli svincolati di lusso della Liga. Da pochi giorni il suo contratto con l’Athletic Bilbao è scaduto, e ora è in cerca di una squadra. Come rivela Marca, il 30enne, oltre ad avere offerte dalla Cina, sarebbe nel mirino anche del Getafe, a caccia di un centrocampista per la prossima stagione e che, in questo caso, sarebbe anche a parametro zero, essendo Iturraspe libero.

Foto Sito Ufficiale Athletic Bilbao