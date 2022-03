Dalla Spagna – Il futuro di Dani Alves dipenderà da Xavi, ma nel club c’è chi nutre perplessità

Arrivato, anzi ritornato al Barcellona nel mercato invernale, su espressa richiesta di Xavi, non si ha ancora certezza circa quale sarà il futuro di Dani Alves. Il contratto dell’esperto terzino brasiliano scadrà a giugno, e la decisione circa la sua conferma o meno spetterà proprio all’allenatore. Non ci sarebbe alcun problema sotto l’aspetto economico, dato che il classe ’83 ha già dimostrato di poter comprendere e accontentare le necessità dei blaugrana, ma nel club pare che non ci sia un parere unanime circa il da farsi (per quanto, ripetiamo, la decisione finale sarà di competenza di Xavi): la carta d’identità fa storcere il naso a qualcuno e, si legge sul Mundo Deportivo, non è vista di buon occhio un’eventuale permanenza qualora ostacolasse l’ascesa di un giovane come Dest o l’approdo di un nuovo elemento potenzialmente titolare (come Azpilicueta o Mazraoui).

Foto: Twitter Barcellona