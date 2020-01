Dalla Spagna: il Celta a un passo da Rodriguez. E Lobotka vede il Napoli

Il Napoli chiuderà un doppio colpo a centrocampo. Dopo aver chiuso Demme (come raccontato nei dettagli), ora il club azzurro aspetta Lobotka. Il centrocampista sloveno presto sarà liberato dal Celta Vigo che nelle ultime ha trovato il sostituto: si tratta di Guido Rodriguez, in forza attualmente al Club America ma ormai a un passo dal club spagnolo, come riferisce il portale iberico todofichajes.com.

Foto: Marca