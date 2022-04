Dalla Spagna: il Brasile vuole Guardiola come ct. Pronta l’offerta fino al 2026

Possibile futuro da commissario tecnico per Guardiola, attualmente al City ma con un contratto in scadenza a giugno 2023. Secondo quanto scrive Marca, da sempre ben informato sull’ex tecnico del Barcellona, è in arrivo un’offerta in arrivo dal Brasile: contratto di 4 anni, fino al Mondiale in USA-Canada-Messico del 2026 a 12 milioni di euro netti a stagione. Dieci in meno rispetto all’attuale ingaggio con il Manchester. Guardiola sarebbe l’uomo scelto dalla Federcalcio brasiliana per prendere in consegna il Brasile dopo il Mondiale in Qatar, prendendo il posto di Tite.

FOTO: Twitter City