Dalla Spagna: il Betis vuole Pedri in prestito per la prossima stagione

Pedri sarà uno dei nomi più chiacchierati in Spagna la prossima estate. Infatti, sono tantissime le squadre interessate al centrocampista del Las Palmas, ma di proprietà del Barcellona. L’ultima della lista, il Real Betis di Siviglia. Infatti, secondo AS, il ragazzo sarebbe in cima alla lista dei desideri del club verdiblanco, che vorrebbe averlo in prestito per la prossima stagione, garantendogli quel minutaggio che in Catalogna non avrebbe.

Foto: profilo Twitter ufficiale UD Las Palmas