Dalla Spagna: il Betis ha respinto una doppia offerta per Rodri e Dani Perez dal Napoli

Il Napoli avrebbe tentato di strappare al Betis Siviglia due suoi giovani di belle speranze, ma non ci sarebbe riuscito. Infatti, secondo Mundo Deportivo, gli spagnoli avrebbero rifiutato una doppia offerta dai partenopei per Rodri e Dani Perez. I due vengono da due ottimi europei disputati con le Furie Rosse, il primo con l’Under-21, il secondo con l’Under-19. Per Rodri, la squadra andalusa avrebbe respinto un’offerta da 10 milioni.

Foto: Transfermarkt