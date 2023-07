Dalla Spagna: il Benfica pensa a un clamoroso ritorno di Joao Felix

In casa Atletico Madrid bisogna definire il futuro di Joao Felix: come conferma AS, il sogno del calciatore sarebbe quello di vestire la maglia del Barcellona, ma il club blaugrana non ha la forza economica per intavolare una trattativa con il club madrileno. Nelle ultime ore, il Benfica starebbe pensando a un clamoroso ritorno del calciatore in Portogallo, ma anche in questo caso l’affare è molto complicato.

Foto: Twitter Ufficiale Chelsea