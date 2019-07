Dalla Spagna: il Bayern offre 70 milioni per Dembélé, no del Barcellona

Secondo quanto riporta Sport, il Bayern Monaco avrebbe formulato la prima offerta per Ousmane Dembélé: 70 milioni di euro per assicurarsi l’ex Borussia Dortmund. Una proposta, però, considerata insufficiente dal club catalano, che due nell’estate 2017 lo prelevò per 105 milioni più 40 di bonus dal Borussia Dortmund. I blaugrana non accetteranno offerte inferiori ai 95 milioni, per evitare una pesante minusvalenza. Il club bavarese, intanto, ha avviato i contatti anche con l’entourage del francese, che non ha escluso un suo addio al Barcellona, a patto però di un’offerta interessante, sia per lui che per la società catalana.

